وزير اسرائيلي: سلطات لبنان تواجه ضغوطا من حزب الله بموضوع ترسيم الحدود

أعرب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، عن "إحباطه بسبب إخفاق لبنان في التوصل إلى اتفاق حول محادثات بوساطة أميركية من أجل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين" ولمح إلى أن "السلطات اللبنانية تواجه ضغوطا داخلية، فهم تحت تأثير الخوف من "حزب الله"، الذي يعتبر جزءا من حكومة الوحدة الوطنية".
ولفت إلى ان "اللبنانيين يريدون تطوير مواردهم الطبيعية من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر النزاع المستمر مع إسرائيل مدمرا لهم ولنا، لكنه مدمر لهم بشكل أكبر"، مشيراً إلى أن "الحكومة اللبنانية لم ترفض رسميا الوساطة، إلا أنه في غضون أسبوع أو 10 أيام، سنعرف أخيرا ما إذا كنا متجهين حقا نحو المحادثات، أو أن هذه القضية ستؤجل لسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أخرى".
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