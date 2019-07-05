كنعان: لجنة المال ختمت أعمالها باستثناء المواد والاعتمادات المعلقة

أعلن رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح بعد اجتماعه مع عدد من النواب برئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أن "لجنة المال ختمت أعمالها باستثناء المواد والاعتمادات المعلقة المتوقع اقرارها في جلسة واحدة لرفع التقرير النهائي لرئيس المجلس".

وكشف كنعان أن "بري أبلغنا دعمه المطلق للعمل التشريعي والرقابي الذي قامت به لجنة المال والموازنة وأكدنا على امكانية تخفيض ​العجز​ عن 7.59 اذا تجاوبت ​الحكومة​ في الهيئة العامة"، مشيرا الى أن "اللجنة عملت على التوفيق بين الاستقرار والاصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي للفئات المتوسطة والفقيرة ودخلت جدياً الى الانفاق الكبير التي تتولاه ما سمي بالمحميات".

ولفت الى أن "لجنة المال علقت اعتمادات ناهزت الـ700 مليار وعدّلت اكثر من 50 في المئة من المواد القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية وخصوصا ​وزارة المال​".