مقتل 7 أميركيين في تحطم مروحية قبالة سواحل جزر الباهاماس

أعلنت شرطة جزر الباهاماس عن "مقتل 7 أميركيين في ​تحطم مروحية​ قبالة سواحل جزيرة غراند كاي الواقعة في المحيط الأطلسي، شمال كوبا"، موضحةً أن "المروحية فُقدت بعد فترة وجيزة من مغادرتها "غراند كاي"، مشيرة إلى ان "السلطات والسكان المحليين عثروا على حطامها في وقت لاحق على بعد 3 كم عن ​الجزيرة​".

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