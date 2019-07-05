أردوغان: تفجير السيارة بجنوب تركيا ربما يكون مرتبطا بالإرهاب

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن ​تفجير​ ​سيارة​ في جنوب ​تركيا​ ربما يكون عملاً إرهابياً".

وكانت قناة "العربية" قد افادت عن "سقوط قتلى وجرحى ب​انفجار​ سيارة في ولاية هاتاي جنوب تركيا".