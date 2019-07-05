لفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن "المعطيات الأولية تشير إلى أن تفجير سيارة في جنوب تركيا ربما يكون عملاً إرهابياً".
وكانت قناة "العربية" قد افادت عن "سقوط قتلى وجرحى بانفجار سيارة في ولاية هاتاي جنوب تركيا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تفجير السيارة بجنوب تركيا ربما يكون مرتبطا بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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