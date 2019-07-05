مصدر لـBBC:إستنفار عسكري شرق سوريا بين القوات الإيرانية والروسية

كشف مصدر أمني لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" عن "استنفار عسكري غير مسبوق بين قوات تابعة لإيران وقوات روسية في شرق سوريا"، مشيرا الى أن "روسيا تعمل على تحجيم النفوذ الإيراني الكبير في سوريا".
وأوضح المصدر أن "ارتفاع مستوى التوتر بين الروس والإيرانيين في منطقة شرق الفرات في سوريا جاء على خلفية إجراءات روسية تهدف للحد من الوجود الإيراني هناك"، مبينا أن "هذه الأخبار تتزامن بعد أسبوع فقط على الاجتماع الذي جمع كل من مستشار الأمن القومي الأميركي والإسرائيلي والروسي في إسرائيل".
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