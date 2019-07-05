الصحة العالمية: ارتفاع محصلة قصف مركز إيواء مهاجرين في ليبيا إلى 53 قتيلا

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ عن ارتفاع حصيلة قصف مركز إيواء مهاجرين قرب العاصمة الليبية إلى 53 قتيلا.

وكان مسؤول طبي ليبي قد أعلن يوم الاربعاء أن قصفاً أصاب مركز احتجاز لمهاجرين غير شرعيين، معظمهم أفارقة، في ضاحية تاجوراء، التي تبعد 11 كلم عن العاصمة الليبية طرابلس، فأسفرتعن سقوط 40 قتيلا و80 مصابا.

وتضاربت الأنباء حول مصدر القصف، ففي حين اتهمت كتائب الوفاق الجيش الليبي باستهداف المهاجرين، ذكر مصدر عسكري للعربية، أن القذائف سقطت على المركز من الكتائب المتمركزة بالمنطقة، بغية تضليل الرأي العام إثر خسارتها في معارك الثلاثاء.