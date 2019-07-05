مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان تستنكر "تآكل" حكم القانون في فنزويلا

استنكرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، "تآكل" دولة القانون في فنزويلا مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين ونشطاء تضمنت عمليات تعذيب وقتل. وذكرت رئيسة المفوضية ميشيل باشليه أمام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة إن "مؤسسات أساسية وحكم القانون في فنزويلا قد تآكلت".
وكانت المفوضة تعرض تقريرا نشر في ساعة متأخرة من الخميس، في أعقاب زيارتها للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية الشهر الماضي.
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