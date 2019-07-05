مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان تستنكر "تآكل" حكم القانون في فنزويلا

استنكرت مفوضية ​الأمم المتحدة​ لحقوق الإنسان، "تآكل" دولة القانون في ​فنزويلا​ مشيرة إلى هجمات على معارضين سياسيين ونشطاء تضمنت عمليات تعذيب وقتل. وذكرت رئيسة المفوضية ​ميشيل باشليه​ أمام ​مجلس حقوق الانسان​ التابع للامم المتحدة إن "مؤسسات أساسية وحكم القانون في فنزويلا قد تآكلت".

وكانت المفوضة تعرض تقريرا نشر في ساعة متأخرة من الخميس، في أعقاب زيارتها للدولة الواقعة في ​أميركا الجنوبية​ الشهر الماضي.