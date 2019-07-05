بعد 10 سنوات على الاضطرابات في شينجيانغ التوترات الإثنية لا تزال قائمة

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بكين: أصبحت الاضطرابات الاتنية التي شهدها اقليم شينجيانغ قبل 10 سنوات وتعرّض فيها سكان للطعن والضرب وحتى الحرق أحياء مما أدى إلى سقوط 200 قتيل، مستحيلة اليوم في هذه المنطقة الصينية التي أضحت دولة بوليسية.

في الخامس من يوليو 2009 شهدت عاصمة الإقليم أورومتشي أعمال عنف غير مسبوقة عندما تعرّض أفراد من اثنية الأويغور التركية والمسلمة لاثنية الهان التي تشكل غالبية في الصين (92%).

لكن في السنوات الأخيرة وبعد سلسلة جديدة من الاعتداءات الدامية، اتخذت السلطات تدابير جذرية ونشرت كاميرات وحواجز أمنية وأجهزة كشف المعادن وأخذت بيانات بيومترية.

كما يشتبه في أن تكون الصين وضعت حوالى مليون شخص خصوصا من الأويغور في معسكرات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين هذه الأرقام وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" للتصدي للتطرف الاسلامي. وساهمت هذه التدابير في ترسيخ الأمن.

وفي الأسبوع الماضي أعلن نائب رئيس شينجيانغ اركين تونيازي وهو من الأويغور أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أن أي هجوم إرهابي لم يسجل بعد في المنطقة منذ ثلاث سنوات.

وقال خبراء إن استيعاب الأقليات الاثنية المحلية خصوصا المسلمة وعدم المساواة بين الهان والأويغور يساهم في تغذية الأحقاد.

وقال رضا عصمت الأستاذ في جامعة ألبيرتا بكندا والأخصائي في العلاقات بين الاثنيات في شينجيانغ لفرانس برس "هناك عدم ثقة متبادلة".

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اللحى والمساجد

أضاف "مع التدابير الأمنية المشددة يمكنكم وقف أعمال العنف (...) لكن ذلك سيخلق لدى جيل من الأويغور نوعا من مشاعر الريبة حيال اثنية الهان". وكان اقليم شينجيانغ شهد قبل عقود هجمات دامية نسبت إلى انفصاليين أويغور. لكن اضطرابات عام 2009 سجلت منعطفا.

في السنوات التي أعقبت "ازدادت" الانقسامات بين المجموعتين كما قالت جوان سميث فينلي الأخصائية في ثقافة الأويغور في جامعة نيوكاسل. وأعلنت بعدما زارت شينجيانغ في العام الماضي "الأوضاع متوترة دائما. وكلها مظاهر خادعة لإنقاذ ماء الوجه".

ومعسكرات إعادة التأهيل زادت الهوة بين الأويغور والصينيين الهان.

ووصفها نائب رئيس شينجيانغ في الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة بأنها "نجاحات سمحت للسكان بـ"الابتعاد عن تأثير الإرهاب والتطرف". وأعلن أشخاص أودعوا في المعسكرات أنهم ارسلوا إليها لمجرد اطلاق اللحى أو ارتداء النقاب.

روى رجل أعمال كزاخستاني أنه رأى سجناء مسلمين يرغمون على تكرار أناشيد وطنية كل صباح أو تناول لحم الخنزير. ومنذ 2017 دمرت مساجد ومراكز عبادة مسلمة في شينجيانغ بحسب صور التقطتها أقمار اصطناعية.

دائرة مفرغة

صرح تيموتي غروز الأستاذ في الدراسات الصينية في معهد روز هالمان للتكنولوجيا في الولايات المتحدة لفرانس برس "يستفيد الصينيون الهان من معاملة أفضلية. لا يخضعون للمراقبة نفسها".

أضاف "يساهم ذلك بالتأكيد في تفاقم الهوة بين المجموعتين". ويتم استيعاب الأقليات الاثنية في الصين شيئا فشيئا. في 2018 دعت وثيقة رسمية للحكومة المركزية لتعميم استخدام الصينية في شينجيانغ للتحقق من تعلمها من الطلاب الأويغور. كما تشجع الدولة الزيجات بين الاثنيات لكنها لم تلق حتى الآن نجاحا.

تتكثف عملية الاستيعاب مع وصول صينيين من الهان إلى شينجيانغ من منطق أخرى من البلاد: زادت نسبتهم بين 1949 (6%) و2015 (37%) بحسب آخر الأرقام الرسمية.

وقال عصمت إن تدفق السكان قد يؤجج التوتر الاثني إذا خصصت الوظائف الأعلى أجرا للوافدين الجدد. وتابع "إنها دائرة مفرغة" إذا تولى الصينيون الهان بفضل شبكاتهم أفضل المناصب ويوظفون أشخاصا من اثنيتهم. وأوضح "بالتالي تجد الأقليات نفسها مستبعدة من أفضل الوظائف والرواتب".

