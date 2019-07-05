ترامب: سنعود إلى القمر ونغرس العلم على المريخ

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته احتفالا بيوم الاستقلال، أمام لينكولن ميموريال في واشنطن العاصمة، بتوجيه تحية إلى الشعب الأمريكي و"الأبطال الذين دافعوا عن علمنا، رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية الشجعان".
وقال "ترامب": "قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء أبولو وزرع علم أميركي على سطح القمر، سنعود إلى القمر قريبا وسنغرس العلم الأمريكي على كوكب المريخ"، مشيرًا إلى أن العلم الأميركي سيغرس قريبا على كوكب المريخ.
كما أشار إلى أن "هذه الروح الأميركية التي شجعت آباءنا المؤسسين أبقتنا أقوياء عبر التاريخ، هذه الروح تسري حتى الآن في عروق كل وطني أميركي، إنها تعيش فيكم جميعا"، وفقًا لـ"الحرة".
وتابع: "نحن الآن تمامًا كما كان الحال قبل 243 عامًا، يعتمد مستقبل الحرية الأمريكية على الرجال والنساء المستعدين للدفاع عنها".
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