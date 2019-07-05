فيديو من قلب المحكمة.. عقاب "فوري" لأب قتل رضيعه

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قتل رضيعه ثم تلقى "العقاب" من عم الضحية
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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كوين بوز أدين بـ25 عاما سجنا نافذا، يوم الأربعاء، بعد قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 11 شهرا فقط.
وتابعت "بعد إصدار الحكم في محكمة محلية بمدينة إيفانسفيل، غادر بوز القاعة مكبل اليدين ليتفاجأ بظهور أخيه، الذي أراد الانتقام للرضيع بطريقته الخاصة".
وأظهر مقطع فيديو اعتراض عم الضحية طريق أخيه، البالغ من العمر 23 عاما، ثم وجه له لكمتين قويتين على مستوى الوجه، قبل أن يتدخل عناصر الأمن بسرعة.
وجرى إلقاء القبض على العم، الذي بدا غاضبا من الجرم الذي ارتكبه أخاه، فيما لم تعرف بعد التهمة التي ستوجه له.
وقال بوز للقاضي إن طفله "سقط من على الأريكة ثم ارتطم رأسه بالأرض ومات"، إلا أن الفحص الطبي أظهر أن وفاة الرضيع كانت "نتيجة القتل العمد".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.