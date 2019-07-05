شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات الإخوان جاهلة حتى فى الرياضة.. تصف المنتخب بالضعيف وتتجاهل فوزه بـ3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت جماعة الإخوان أنها جاهلة ليس فقط فى السياسة بل أيضا فى الرياضة، بعدما أنتجت قناة "وطن" الإخوانية فيديوجراف تحاول فيه الهجوم على المنتخب الوطنى المصرى المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية وتزعم أن المنتخب فى أضعف مستوياته الفنية.

القناة الإخوانية تجاهلت أن نسبة كبيرة من اللاعبين المصريين تم اختيارهم ضمن التشكيلة المثالية لدور المجموعات لأمم أفريقيا وهم محمد صلاح وأحمد المحمدى ومحمد الشناوى.

كما تجاهلت القناة الإخوانية أن المنتخب المصرى فاز فى كل مبارياته الثلاثة فى البطولة وصعد أول مجموعته.