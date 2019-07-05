شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يبدأ استعداداته لاستقبال موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي، لأستقبال موسم الحج المقرر أن ينطلق مع نهاية الشهر الجاري باقلاع رحلات شركة مصر للطيران لنقل زوار بيت الله الحرام الي الأراضي المقدسة.

وصرحت مصادر مطلعة بالمطار، أن جميع الجهات المسئولة عن موسم الحج بالمطار في انعقاد مستمر استعدادا لبداية موسم الحج ،وذلك للعمل علي توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر ، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبدأت الصالة الموسمية بالمطار والمخصصة لرحلات الحج والعمرة أعمال صيانة الصالةوذلك بعد انتهاء موسم عمرة شهر رمضان الكريم، الذي انتهت رحلاته الجوية مع نهاية الأسبوع الماضي.

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وقالت مصادر بمطار القاهرة ، إنه تم تجهيز منطقة الإحرام الموجودة بالصالة الموسمية فضلا عن تجهيز المسجدين ليكونا جاهزين لاستقبال الحجاج بالإضافة إلى الكشف عن الإضاءة وعمل صيانة لكافة سيور الحقائب داخل صالتي الوصول والسفر.

وأشارت المصادر إلى أنه يتم أعمال صيانة داخل دورات المياة بالصالة بالإضافة إلى تجهيز الخيمة المتواجدة أمام صالة الوصول والخاصة بالمستقبلين.

الجدير بالذكر أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة مخصص لرحلات مصر للطيران، ومبنى الركاب رقم (2) الجديد مخصص لرحلات الخطوط الجوية السعودية، والرحلات الإضافية لها والتي تزيد عن 10 رحلات يوميا خلال الموسم، تنطلق من مبنى الركاب رقم (1) والمعروف بالمطار القديم.