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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط قطرى يتوعد "تميم": عرض انتهاكات "الدوحة" أمام إحدى المنظمات العالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توعد النشاط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، المعارض القطرى، بعرض الظلم والقهر الذى يمارسه النظام القطرى ضد شعبه أمام إحدى المنظمات الحقوقية العالمية اليوم الجمعة.
وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بشرى لأبناء قبيلة الغفران وبعض القطريين المظلومين سوف يتم عرض قضاياكم على إحدى المنظمات العالمية اليوم بكل صدق وأمانة".
وتابع جابر المرى: "سوف تكون لطيفة المسيفري – إحدى المعارضات القطريات المتواجدة فى سجون الدوحة - أعلى القائمة لكي نرد بعض جمايلها اتجاه عملها الإنساني لطرحها هموم المواطن القطري".
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