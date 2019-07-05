شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحدد موعد نظر خمس طلبات مناقشة عامة يوم الأحد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد موعد مناقشة خمس طلبات مناقشة مقدمة من النواب، ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة، وهذه الطلبات كالتالى:
1:طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر.
2: طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية.
3: طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.
4: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.
5: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.
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