شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يحدد موعد نظر خمس طلبات مناقشة عامة يوم الأحد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحدد مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد موعد مناقشة خمس طلبات مناقشة مقدمة من النواب، ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة، وهذه الطلبات كالتالى:

1:طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر.

2: طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير أداء الخدمات الصحية.

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3: طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن وضع خريطة زراعية تساعد في توفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.

4: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة أطفال الشوارع.

5: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تشغيل بعض الصيدليات من قِبل غير المتخصصين.