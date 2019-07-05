فيديو.. مستشار أردوغان يعترف بارتفاع البطالة واستخدام العنف ضد لاجئى سوريا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تعانى من تزايد فى معدلات البطالة، بسبب استمرار هبوط الليرة التركية وكذلك استمرار الأزمة الاقتصادية. وسعى ياسين أقطاى، خلال استضافته ببرنامج "موعد مع التاريخ" فى قناة الحوار الإخوانية، لتبرير استخدام الأتراك العنف ضد اللاجئين السورين، معترفا بأن هناك مجموعة من الأتراك تمارس العنف والضرب ضد لاجئين سوريين فى مدن تركية. Advertisements

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