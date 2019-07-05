شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان" تستكمل مناقشة مشروع قانون الإصلاح الزراعى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، خلال اجتماعاتها المزمع عقده الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن ‏"‏الإصلاح الزراعي‏"، بالإضافة لعدد من طلبات الإحاطة حول تغطية الترع والمصارف فى عدد من المحافظات.

كما تناقش طلب إحاطة حول أسباب توقف أعمال التغطية اللازمة لمصرف طنبول المار أمام قرية الأرومان مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بالإضافة لسرعة إزالة مبنى هندسة الري بالسنبلاوين محافظة الدقهلية وإعادة بنائه حفاظاً على أرواح العاملين بها والمواطنين المترددين عليها، وتناقش طلب بشأن عدم تسلم صغار المزارعين لعقود ملكية مساحاتهم رغم سداد كامل ثمنها بالوادي الجديد لدراستهما وإبداء الرأي بشأنهما، وتبحث أزمة إعفاء صغار المزارعين والمستثمرين من الرسوم التي تفرضها الوزارات نظير زراعة وتنمية أراضي الوادي الجديد.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبى الإحاطة بشأن تثبيت العمالة الموسمية بهيئة الثروة السمكية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي لهم، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمواجهة خطر انتشار دودة الحشد الخريفية على المحاصيل الزراعية.