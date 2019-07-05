بعد رفع أسعار الوقود| بالأرقام.. ننشر تعريفة سيارات الأجرة في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس بعد تحريك أسعار المواد البترولية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

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وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.



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