بعد رفع أسعار الوقود| ننشر تعريفة الأجرة الجديدة في الإسماعيلية.. والزيادة 15%

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:

حدد ديوان محافظة الإسماعيلية نسبة 15%، كزيادة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة داخل المدينة وبين المحافظات، بعد إقرار تحريك أسعار المحروقات والوقود.

وعقد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية اجتماعًا، اليوم الجمعة لمناقشة الأسعار الجديدة لسيارات الأجرة وقال في بيان رسمي، لن يسمح بزيادة تعريفة أجرة الركوب بشكل عشوائي ونبحث تحديد قيمة الزيادة في تعريفة أجرة الركوب بما يضمن الحفاظ على المصلحة العامة للطرفين سواء السائقين وأصحاب السيارات أو المواطنين الذين يستقلون المركبات.

وأضاف: "نراقب الموقف لضمان عدم الاستغلال أو المغالاة والتخفيف عن كاهل المواطنين".

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وحددت لجنة النقل بالمحافظة زيادة تعريفة ركوب سيارات الأجرة بدأ من 9 جنيهات داخل الحي الواحد حتى 13 جنيها وخمسون قرشًا للمسافات الطويلة داخل المدينة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.

وأشاد صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، بمسار الإصلاحات الاقتصادية في مصر، مؤكدا أن "مصر تسير على الطريق الصحيح"، خاصة مع زيادة معدلات النمو لأعلى مستوى في نحو 10 سنوات، والسيطرة على عجز الموازنة والتضخم، وخفض معدلات البطالة.