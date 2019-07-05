روسيا تؤكد التزامها بتعزيز قدرات "فنزويلا الشقيقة"

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الجمعة، أن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع فنزويلا الشقيقة.
وقال ريابكوف في تصريح صحفي في موسكو: "سنواصل عملنا متعدد الجوانب لتطوير علاقاتنا الودية،وتحالفنا مع الشقيقة فنزويلا، كما سننفذ المشاريع المتفق عليها في مختلف القطاعات، وبالطبع في إطار الاتفاقيات المبرمة، وسنعمل بما يخدم تعزيز قدرات القوات المسلحة الفنزويلية".
وأضاف أنه "في إطار المزايدات
وصرحت موسكو أكثر من مرة بأن لديها عقودا مع فنزويلا تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين، مؤكدة أنه لا وجود لقوات روسية في فنزويلا، "باستثناء الفنيين والخبراء".
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