خلال ساعات.. صواريخ "إس 400" تصل تركيا

ذكرت محطة "خبر ترك" التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية "إس-400"، التي اشترتها أنقرة، على طائرات شحن يوم الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع المقبل.

قالت المحطة، من دون أن تذكر المصدر، إن

الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية.

أضافت، أنه من المتوقع أن يصل الفريق التقني الروسي، الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم

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الإثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع إس-400، التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي، وستعرض المقاتلات الأمريكية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات التي تساعد تركيا في تصنيعها، وتخطط أيضًا لشرائها.

بدأت واشنطن رسميًا عملية استبعاد تركيا من برنامج "إف-35"، التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.