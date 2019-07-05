إيطاليا تمنع سفينة إغاثية تُقل مهاجرين من الرسو في موانئها

رفضت السلطات الإيطالية السماح لسفينة "مديترانيا" الإغاثية من الرسو قبالة سواحل جزيرة "لامبيدوسا" جنوبي البلاد وعلى متنها 54 مهاجرا.
وأعلنت المنظمة الإغاثية الإيطالية، في منشور كتبته على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، أنه تممنع السفينة من دخول المياه الإقليمية الإيطالية بموجب مرسوم وزاري، مشيرة إلى أن هذا المرسوم غير قانوني تنفيذه ضد سفينة تحمل أشخاص تم إنفاذهم، فضلا عن أنه لا يمكن منع سفينة إيطالية
وأضافت الشبكة أن منظمة "مديترانيا" كانت قد أنقذت المهاجرين من قارب مطاطي في البحر الأبيض المتوسط قبالة السواحل الليبية أمس /الخميس/، مشيرة إلى أن مالطا عرضت استقبال المهاجرين ضمن اتفاق أجرته مع إيطاليا وأعلنته مساء أمس.
يذكر أن الحكومة الشعبوية في إيطاليا تتبنى سياسيات مناهضة لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين.
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