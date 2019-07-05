مباحثات نمساوية سويسرية حول قضايا الاتحاد الأوروبي

بحث وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، مع وزير الدولة السويسري للشئون الأوروبية روبرتو بالزاريتي، في فيينا، العلاقات الثنائية وعددامن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر بيان للخارجية النمساوية اليوم الجمعة أن قضية الاتفاقية الإطارية
وأشار إلى التنسيق المستمر بين النمسا وسويسرا في القضايا الأوروبية وبخاصة توسعة الاتحاد الأوروبي وتجديد معاهداته والكوادر البشرية به.
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