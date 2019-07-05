غارات جوية للجيش السوري على ريفي إدلب وحماه

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات السورية استأنفت اليوم الجمعة، قصف مناطق متفرقة من ريفي إدلب وحماة.

وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، إن الطائرات الحربية السورية نفّذت ما لا يقل عن 31 غارة جوية على كل من ركايا سجنة ومحيط الشيخ مصطفى وبسقلا وحاس وكفرنبل ومعرة حرمة وصهيان وخان شيخون وبسيدا وأرمنايا، وأطراف البوابية بريف حلب الجنوبي الغربي.

وتابع المرصد أن الطيران المروحي ألقى أكثر من 12 برميلاً متفجراً على اللطامنة ومحيط كفرزيتا والصياد بريف حماة الشمالي، ما أسفر عن سقوط جرحى في اللطامنة. وجددت قوات الجيش السوري قصفها على ريف حماة الشمالي مستهدفة قرية الزكاة بالقذائف الصاروخية.

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جاء ذلك بعد هدوء نسبي تشهده المنطقة منذ ما بعد منتصف ليل الخميس، وبدأت قوات الجيش السوري، منذ 25 أبريل الماضي، حملة واسعة النطاق في حماة وإدلب ضد هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً، وهي فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا). وقد تسبب التصعيد الأخير في سوريا، التي مزقتها الحرب في نزوح الآلاف من الناس وأثار مخاوف من انهيار هدنة مدتها ثمانية أشهر تقريبًا في إدلب.