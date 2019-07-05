ترامب يحتفي بالجيش في عيد الاستقلال

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالجيش وحثّ الشبان على الانضمام إلى القوات المسلحة أمس الخميس، خلال الاحتفال بذكرى الاستقلال، التي قال منتقدون إن ترامب سيّسه.

وشهد الاحتفال عرضاً للدبابات وحلقت خلاله الطائرات الحربية على ارتفاع منخفض.

وعبر ترامب عن إعجابه بالعروض المبهجة، التي تعبر عن الفخر الوطني والقوة العسكرية، ورفض المخاوف بشأن النفقات والإشارات العسكرية للحدث الذي أقيم أمام نصب لنكولن التذكاري المقام منذ 97 عاماً والذي يرمز للوحدة الوطنية.

وقال ترامب من على منصة أمام النصب الشهير، مرددا فكرة يستخدمها في التجمعات الانتخابية، "أمتنا أقوى اليوم من أي وقت مضى. إنها الأقوى الآن".

وأشاد بالجيش وروى قصصاً عن كل من أفرع القوات المسلحة، فيما نفذت طائرات عسكرية طلعات منفصلة خلال الاحتفال.

وقال ترامب "طيلة 65 عاماً لم يتمكن سلاح جو معاد من قتل جندي أميركي واحد لأن السماوات مملوكة للولايات المتحدة الأميركية".

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وتدفق الآلاف من المؤيدين، الذين يرتدون قبعات "فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى"، إلى جانب معارضين يشكّكون في تكلفة الاحتفالات، على العاصمة الأميركية رغم درجات الحرارة المرتفعة واحتمال سقوط أمطار.

وقال ترامب على "تويتر" في وقت مبكر أمس الخميس "يبدو أن الناس يأتون من بعيد للانضمام إلينا اليوم والليلة، فيما سيصبح أحد أكبر الاحتفالات في تاريخ بلدنا". ويبدو أن ترامب يشجع الحشود على الذهاب إلى موقع النصب التذكاري.

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وقبل الاحتفال، اتهم الديمقراطيون الرئيس بتنظيم تجمع انتخابي في غير محله. ورغم أن البيت الأبيض قال إن تصريحاته لن تكون سياسية، إلّا أن الرئيس شنّ هجوماً على سياسات الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية والضرائب.

وحمل أنصار ترامب والمعارضون الأعلام الأميركية وارتدوا ملابس حمراء وبيضاء وزرقاء.

ويعتبر الرابع من يوليو عطلة احتفالاً بذكرى إعلان مؤسسي الولايات المتحدة الاستقلال عن بريطانيا عام 1779.