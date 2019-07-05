ترمب: أميركا اليوم أقوى من أي لحظة أخرى على الإطلاق

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في خطابه للشعب الأميركي بمناسبة ذكرى الاستقلال إن الولايات المتحدة أقوى اليوم أكثر من أي لحظة أخرى على الإطلاق.

وأضاف ترمب أن العلم الأميركي سيغرس قريبا على كوكب المريخ. “قبل 50 عاما، شهد العالم انطلاق سفينة الفضاء أبولو وزرع علم أميركي على سطح القمر، سنعود إلى القمر قريبا وسنغرس العلم الأميركي على كوكب المريخ”.

كلمة ترمب بدأت بتوجيه تحية إلى الشعب الأميركي و”الأبطال الذين دافعوا عن علمنا، رجال ونساء القوات المسلحة الأميركية الشجعان”.

وقال ترمب “هذه الروح الأميركية التي شجعت آباءنا المؤسسين أبقتنا أقوياء عبر التاريخ. هذه الروح تسري حتى الآن في عروق كل وطني أميركي. إنها تعيش فيكم جميعا”.

Advertisements

وأضاف “اليوم، تمامًا كما كان الحال قبل 243 عامًا، يعتمد مستقبل الحرية الأميركية على الرجال والنساء المستعدين للدفاع عنها”.

المصدر: – العربية.نت