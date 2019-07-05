إعلام تركي: منظومة إس-400 الروسية تصل تركيا الأسبوع المقبل

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ذكرت محطة “خبر ترك” التلفزيونية الخاصة أنه سيتم تحميل أول دفعة من منظومة الدفاع الروسية إس-400، التي اشترتها أنقرة على طائرات شحن، الأحد، وستصل إلى تركيا في وقت ما الأسبوع القادم.

وقالت المحطة، دون أن تذكر المصدر، إن الدفعة الأولى من المنظومة سيتم إرسالها على طائرتي شحن من قاعدة جوية عسكرية روسية. وأضافت أنه من المتوقع أن يصل الفريق الفني الروسي الذي سيشرف على تركيب المنظومة إلى تركيا بحلول يوم الاثنين.

وثار خلاف بين تركيا والولايات المتحدة بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع إس-400 التي تقول واشنطن إنها لا تلائم دفاعات حلف شمال الأطلسي، وستعرض المقاتلات الأميركية إف-35 للخطر، وهي المقاتلات التي تساعد تركيا في تصنيعها وتخطط أيضاً لشرائها.

وبدأت واشنطن رسمياً عملية استبعاد تركيا من برنامج إف-35 التي تنتجها شركة “لوكهيد مارتن”.

يأتي ذلك فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات نشرت الخميس، إن رفضاً من الولايات المتحدة لتسليم تركيا مقاتلات إف-35 التي اشترتها سيكون بمثابة “سرقة”.

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وتشهد العلاقات الأميركية التركية توتراً بسبب شراء أنقرة منظومة إس-400 الروسية الدفاعية الجوية.

ورداً على ذلك هددت واشنطن بإلغاء طلبية شراء تركيا 116 طائرة مقاتلة طراز إف-35 وبرنامج التدريب والإنتاج وكذلك فرض عقوبات اقتصادية أوسع.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن أردوغان قوله “إن كنتم تبحثون عن زبون وهذا الزبون يدفع بشكل منتظم، كيف يمكنكم عدم تسليمه بضاعته. سيكون ذلك بمثابة سرقة”.

المصدر: اسطنبول – وكالات