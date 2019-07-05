كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على هدية الرئيس الروسي الفريدة للبابا فرنسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتقديم هدية فريدة من نوعها لبابا الفاتيكان فرنسيس الأول خلال زيارته الرسمية لإيطاليا.

وتحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن ولع بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، بالأدب الروسي الكلاسيكي وخاصة فلسفة الكاتب الروسي الشهير فيودور دوستويفسكي، التي تحترق الحدود الزمنية. وقدم له العديد من الكتب الكلاسيكية الروسية.

كما قدم بوتين إلى البابا أيقونة "القديسين بطرس وبول" وكذلك نسخة من ألبوم يتضمن أعمال مايكل أنجلو.

Advertisements

وذكر الكرملين، على موقعه الرسمي، وخلال مأدبة غداء مع ممثلي المجتمع المدني في منتدى الحوار الروسي-الإيطالي في روما، أمس الخميس، أن الرئيس الروسي أولى اهتماما بحديث رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، عن الأدب الروسي وقال: "يجب أن أقول، لقد تطرقنا اليوم إلى هذا الموضوع خلال المحادثات مع بابا الفاتيكان وقد سمح لي البابا بأن أقول علنًا إن أحد كتبه، الموجودة دائمًا على مكتبه، هي من الأدب الروسي الكلاسيكي — دوستويفسكي وتولستوي بشكل عام، قال أكثر من ذلك، "أنا"، يقول البابا: "أخبر القساوسة أنه بدون كتب دوستويفسكي، دون إدراك العمق الكامل لفلسفته، لا يمكن للمرء أن يكون كاهناً حقيقيًا".

وأضاف الرئيس الروسي: "أنتم تعلمون، هذا يشير إلى الكثير ويتحدث عن جذورنا الروحية العميقة المشتركة".

وقد وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إلى إيطاليا بزيارة رسمية، حيث التقى مع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، وبابا الفاتيكان فرنسيس، ورئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، بالإضافة إلى مشاركته في منتدى حوار المجتمع المدني الروسي — الإيطالي.