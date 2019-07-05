كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث في معهد بريطاني: مليشيا الحوثي تشكل تهديدا خطيرا على العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الباحث والأكاديمي بمعهد هايدفيلد بالمملكة المتحدة الدكتور محمود العزاني، أن مليشيات الحوثي الإرهابيةّ المدعومة من إيران، تمث ً ل تهديدا خطيرً ا على اليمن والمنطقة والعالم.

وقال العزاني خلال الندوة التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بجنيف في إطار أعمال الدورة الـ 41 لمجلس حقوقّ قوا ما فعله الحكم الإمامي باليمنيين قبل ثورة 1962 عندما كان التفوق العرقي الإنسان: "إن الحوثيين في مواجهات داخلية وحروب وأمراض ومجاعات وعزلة عن العالم الخارجي، وهو ما يجعل الشعبّ والتمييز سبب اليمني اليوم يلفظ هذه المليشيات الإرهابية ويرفض حكمها ويقاوم تدميرها النسيج الاجتماعي اليمني".

وأضاف "أن مليشيات الحوثي الإرهابية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء استبدلت بشكل رسمي وغير رسمي القوانين والأجهزة الحكومية القائمة بأجهزة خاصة بها، ووضعت مشرفين ينتمون أسريً ا لزعيم التمرد، إضافة إلى الموالين لهم من رجال القبائل على كل مستوي من مستويات الحكومة، ونهبوا الإيرادات الحكومية واستبدلوا

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السوق التقليدية بسوقهم السوداء، ولم يتحملوا أي مسؤولية تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وتابع العزاني "على المستوى الإقليمي أن ّ تلك المليشيات الإرهابية تزعزع الاستقرار وتهدد بإشعال ّ الحروب الطائفية عبر الحكم بقوة السلاح وشعاراتهم وتكتيكاتهم الإيرانية، كما أنه لا يمكن ترك اليمن دونً استقرار ما قد يوجد فراغا خطيرً ا يسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية كالقاعدة وتنظيم (داعش) الإرهابي".

وعلى المستوى الدولي، أشار العزاني، إلى أنه يجب وضع معايير للتعامل مع الجماعات المسلحة غير الشرعية التي تستخدم العنف والإرهاب وقوة السلاح لتحقيق أهداف سياسية، محذر المجتمع الدولي، داعيا إلى ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وإعادة الشرعية وبناء الدولة اليمنية المدنية.