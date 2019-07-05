كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميليشيات الوفاق تعترف بمقتل عقيدين بعد إسقاط الجيش الليبي لطائرتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي مقتل طاقم طائرة "L39" تابعة لميليشيات الوفاق بعد إسقاطها مساء أمس الخميس، فوق مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة أفريقيا الإخبارية، أعلنت الكلية الجوية بمصراتة عن مقتل كل من العقيد(محمد البرقلي) والعقيد(عبدالسلام ساسي) بعد استهداف طائرتهم نوع L39 فوق مدينة ترهونة بالمضادات الأرضية للقوات المسلحة العربية الليبية ما أدى إلى سقوطها وتحطمها ومقتلهما بها.

وكان الجيش الليبي قد أعلن أمس أن دفاعاته الجوية أسقطت طائرة حربية لميلشيات الوفاق في منطقة وشتاتة الواقعة بين مدينتي ترهونة وبن وليد أثناء محاولتها الإغارة على مواقع بالمنطقة.

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وعقب ذلك، قال المتحدث باسم حكومة الوفاق العقيد محمد قنونو إن قواته فقدت "الاتصال بطائرة حربية تابعة لسلاح جو الوفاق".

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مطلع، وفقاً لما أورده موقع "أخبار ليبيا 24"، أن "الطيار محمد البرقلي من مدينة مصراتة والطيار عبدالسلام ساسي من مدينة جادو قتلوا بعد إسقاط طائراتهم طراز L39 أثناء مهامهم القتالية".

وأوضح المصدر أن "الطائرة أقلعت من قاعدة الكلية الجوية مصراتة وتم إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية للقوات المسلحة الليبية في جنوب مدينة ترهونة مساء أمس".

ونشرت مواقع إخبارية تابعة للجيش الوطني صوراً ومشاهد لحطام الطائرة الذي تناثر على مساحة واسعة مؤكدة مقتل طاقم "إل 39" المكون من شخصين وهما برتبة عقيد، مشيرةً إلى أن هذه الطائرة مخصصة للتدريب وأقلعت من مهبط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.