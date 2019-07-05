كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد احتجاز ناقلة نفط إيرانية.. بريطانيا: حرمنا الأسد من موارد قيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد وزير الخارجية البريطاني باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل الطارق، ويعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا محملة بالنفط الخام، مؤكدا أن هذا الإجراء أضر بحكومة دمشق.

جاء ذلك في تغريدة نشرها جيريمي هانت، تعليقا على بيان صدر أمس الخميس عن رئيس حكومة جبل طارق، فابيان بيكاردو، بخصوص احتجاز الناقلة، ضمن إطار عملية شارك فيها عناصر من مشاة البحرية البريطانية.

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وقال وزير الخارجية البريطاني في التغريدة: "أهنئ جبل طارق ومشاة البحرية الملكية بهذه الخطوة الشجاعة في سبيل تعزيز العقوبات ضد سوريا. وتصرفهم السريع حرم نظام الأسد القاتل من موارد قيمة".

وأعلنت حكومة جبل طارق أن احتجاز ناقلة "غريس 1" جاء لوجود أسباب تدعو للاعتقاد بأنها تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا.

واحتجت إيران بشدة على هذه الخطوة، واستدعت سفير بريطانيا لديها، مطالبة لندن بالإفراج عن الناقلة المحتجزة فورا.