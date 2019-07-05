كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يختطفون أكاديميًا سودانيًا في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختطفت الميليشيات الحوثية عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء وأحد الأكاديميين السودانيين في اليمن، الهادي حسن عثمان.

وقالت مصادر محلية، إن عثمان اختُطف من منزله في صنعاء منتصف الأسبوع الجاري، على خلفية انتقاده العلني للفساد الذي تمارسه جماعة الحوثي بجامعة صنعاء.

وأضافت أن الأكاديمي السوداني المعروف باسم ”الركن اليماني“ لا يزال منذ الثلاثاء الماضي في سجن الأمن السياسي بصنعاء، مشيرة إلى أنه يعاني من عدة أمراض منها الضغط والسكري.

وانتدب عثمان من السودان للتدريس في جامعة صنعاء، تخصص دراسات إسلامية، في بداية ثمانينات القرن الماضي، واستقر في اليمن مع عائلته منذ ذلك الحين.