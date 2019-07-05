فضيل: هذه قصة لقائي بالملك لأول مرة.. وحصولي على الجنسية المغربية- فيديو

في الجزء الثاني من حواره مع “اليوم 24″، تحدث النجم الجزائري، فضيل، عن جنسيته المغربية، التي حصل عليها عام 2011، ولم يعلنها لجمهوره إلا في عام 2017.

وكشف فضيل أن لقاءه بالملك لأول مرة كان عن طريق مؤسسة محمد الخامس للتضامن، عندما قدم أغنية ترويجية لعملية “مرحبا” رفقة الفنانة نجاة اعتابو، قبل أن يتلقى اتصالا بعد ذلك من القصر، يقترح عليه حمل الجنسية المغربية.

فضيل تطرق كذلك إلى الشهرة، التي عاشها في سن مبكر، وكيف أنه تعايش معها، قبل أن يتأقلم مع مرور الوقت.

وفي الجانب الموسيقي، أبرز نجم الراي، الشاب فضيل، أن صنف “الواي واي”، الذي انتشر حديثا، كان موجودا قبل سنوات، عكس ما يدعيه المغنيون الشباب، حاليا، بأنهم السباقون إلى هذا النوع من الأغاني.

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تفاصيل أكثر قي الجزء الثاني من حوار فضيل:

الجزء الأول من حوار فضيل مع اليوم 24: