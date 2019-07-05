تريليون شجرة هي الحل الأمثل لتغير المناخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوضحت دراسة، نشرت في مجلة "ساينس" أمس، الخميس، أن أفضل طريقة لمكافحة سخونة الكوكب هي زراعة تريليون شجرة وربما أكثر.

وبحسب علماء سويديون، فإن هناك ما يكفي من المساحة لزراعة أشجار تغطي 3.5 مليون ميل مربع، ما يقارب مساحة الولايات المتحدة.

وقالت الدراسة إن هذه الأشجار الجديدة يمكنها أن تمتص من تلوث الكربون ما يعادل ما أفرزه البشر خلال الخمسة وعشرين عاما الماضية.

Advertisements

وقال مؤلف الدراسة، توماس كروثر، إن "هذا هو أفضل وأرخص حل لتغير المناخ".

ويذكر أن تقرير للأمم المتّحدة، الذي نشر في شباط/ فبراير من العام الجاري، أظهر ان عام 2018 كان رابع أكثر الأعوام حرًّا على الإطلاق، خاصّة بعد أن شهد عدّة حوادث للأحوال الجويّة المتطرّفة، مثل حرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان، والجفاف في جنوب أفريقيا والفيضانات في ولاية كيرالا الهندية، والتي تسبّبت بوصول انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمستوى قياسي، وفق ما ظهر في بيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة.