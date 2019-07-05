الحكومة المصرية تعلن رفع أسعار الوقود

المناطق - وكالات

أقر مجلس الوزراء المصري زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح اليوم.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان اليوم، أن سعر بنزين 80 أصبح 75ر6 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 أصبح 8 جنيهات للتر، وسعر بنزين 95 ارتفع إلى 9 جنيهات للتر، وارتفع سعر السولار إلى 75ر6 جنيه للتر.

وأوضحت أن سعر البوتاجاز المنزلي أصبح 65 جنيهاً للأسطوانة، فيما تمت زيادة سعر البوتاجاز التجاري إلى 130 جنيهاً للأسطوانة، كما ارتفع سعر المازوت إلى 4500 جنيه / طن، وذلك لمصانع الاسمنت والطوب وباقي الصناعات، مع ثبات سعره للصناعات الغذائية والكهرباء.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات أصبح 50ر3 جنيه م3 ولقمائن الطوب 85 جنيهاً للمليون وحدة حرارية، وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر – 30م3) 235 قرشاً م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشاً م3.

ويأتي تحريك أسعار الوقود في إطار خطة الحكومة للتخلص من الدعم نهائياً والاستفادة منه في قطاعات أخرى، إضافة إلى تخفيض عجز الموازنة لا سيما وأن دعم الوقود يلتهم 35% من الموازنة العامة للدولة.