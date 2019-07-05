ضجة كبيرة داخل مواقع التواصل الاجتماعي اثارها قرار مديرية المرور العامة القاضي بايقاف تسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كردستان ،في وقت تؤكد فيه مديرية المرور انها خطوة نحو نقل الملكية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مديرية المرور العامة بدءها من اليوم بتنفيذ القرار، بينت بانها اتخذت هذه الخطوة سعيا منها لتفعيل قرار افضل ، وهو نقل الملكية وتحويلها من تلك المحافظات لبغداد وغيرها، حتى يتمكن المواطن من تسجيل تلك المركبة باسمه في اي مكان.
وعلى عكس التسعيرة السابقة عند تحويل اللوحات من ارقام الاقليم الى الرقم الالماني الجديد، والتي كانت تقدر بقرابة مليوني دينار عراقي، فان هذه الخطوة ستكلف وبالتحديد خمسة وتسعين الف دينار فقط ، اي اقل بمقدار عشرين ضعفا عن السعر القديم.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو قرار المرور العامة بايقاف تسجيل لوحات الاقليم يثير 'لغطا كبيرا' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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