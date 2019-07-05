بالفيديو قرار المرور العامة بايقاف تسجيل لوحات الاقليم يثير 'لغطا كبيرا'

تخبط وتضارب وعدم مراعاة للمواطن بالقرارات الحكومية، هذا مابات يتحدث عنه مواطنون وتحديدا اصحاب المركبات مؤخرا، بعد اصدار مديرية المرور العامة قرارا بايقاف العمل بتسجيل المركبات التي تحمل لوحات اقليم كردستان.وفي الوقت الذي تؤكد فيه مديرية المرور العامة بدءها من اليوم بتنفيذ القرار، بينت بانها اتخذت هذه الخطوة سعيا منها لتفعيل قرار افضل ، وهو نقل الملكية وتحويلها من تلك المحافظات لبغداد وغيرها، حتى يتمكن المواطن من تسجيل تلك المركبة باسمه في اي مكان.

وعلى عكس التسعيرة السابقة عند تحويل اللوحات من ارقام الاقليم الى الرقم الالماني الجديد، والتي كانت تقدر بقرابة مليوني دينار عراقي، فان هذه الخطوة ستكلف وبالتحديد خمسة وتسعين الف دينار فقط ، اي اقل بمقدار عشرين ضعفا عن السعر القديم.