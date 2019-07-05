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صدر تقرير دولي جديد متعلق بالتلوث البيئي في دول العالم، والذي أشار إلى زيادة التلوث في جميع أنحاء العالم بنسب متفاوتة، خصوصا في الدول الصناعية والنامية التي تعاني من ضعف سياسات الحماية البيئية.
أما الدول العربية التي أتت بعد لبنان فكانت مصر التي جاءت في المركز الثامن والأردن في المركز 15 والعراق 18 والكويت 28 والسعودية احتلت المركز 37 عالميا.
أما روسيا فاحتلت المركز 51 عالميا وسجلت فنلندا أقل نسبة عالمية في التلوث، تليها أيسلندا، فإستونيا، فالسويد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالجدول... أين العراق من أكثر الدول تلوثاً في العالم لعام 2019؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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