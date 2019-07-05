وكيل المرجعية: انتشار مراكز الفساد وخاصة في بغداد

اتهم وكيل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، بعض وسائل الاعلام "غير مهنية" بالقاء افكارها المنحرفة على المجتمع، فيما اشار انتشار "مراكز فساد" في العاصمة بغداد تحت عناوين تربوية مقبولة اجتماعيا. يتبع..

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