دعا وكيل المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، الى تشريع قانون رادع لترويج المخدرات، مجددا تحذيره من انتشارها بين شريحة الشباب، منوها الى أن تنامي هذه الظاهرة يأتي بطرق "ماكرة وخادعة" وعبر وسيلة غسل الدماغ، في حين اشار الى أن "متنفذين في الدولة" يحمون تجار المخدرات. يتبع..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل المرجعية: متنفذون في الدولة يحمون تجار المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.