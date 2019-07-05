سلاح الجو الليبي يقصف أهدافا إرهابية جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت غرفة عمليات سلاح الجو بالقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الجمعة، شن غارات على أهداف إرهابية جنوبي البلاد.



وقال اللواء محمد منفور قائد غرفة عمليات سلاح الجو في تصريح صحفي إن المقاتلات استهدفت رتلا مسلحا لمجموعات من المرتزقة التشاديين 70 كيلومترا قرب منطقة براك -جنوب غرب ليبيا- قبل تحركه شمالا.





وأشار المنفور إلى أن القوات البرية تلاحق ما تبقى من المجموعة المستهدفة وضبط السيارات المسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين.

وبدأ مرتزقة تشاديون الانتشار داخل ليبيا منذ فبراير/شباط 2011، مستغلين الفراغ الأمني في الجنوب، بالتحالف مع التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم القاعدة، وعمل كثير منهم في صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في طرابلس، وشاركت في عمليات عدة على منطقتي الجنوب والهلال النفطي في الشمال.