مركز المصالحة الروسي: عودة 1685 نازحا سوريا ببلادهم خلال آخر 24 الساعة

أعلن مركز المصالحة التابع ل​وزارة الدفاع الروسية​ في ​سوريا​، أن 1685 نازحا، عادوا إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينهم 412 نازحا عادوا عبر معبري ​جديدة يابوس​ و​تلكلخ​ من ​لبنان​، و1273 نازحا عادوا عبر ​معبر نصيب​ من ​الأردن​".

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