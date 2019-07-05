سلطات الصومال تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا

اعلنت السلطات ​الصومال​ية قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع ​غينيا​ للاحتجاج على الاستقبال الذي خصصته لرئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.

وذكرت ​وزارة الخارجية​ الصومالية في بيان إن "​الحكومة​ ​الفدرالية​ للصومال قررت قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية غينيا". وأضافت أن هذا القرار اتخذ بعد استقبال رئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي عبدي في كوناكري "بمراسم رئيس دولة".