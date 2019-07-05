سلطات الصومال تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا

اعلنت السلطات الصومالية قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع غينيا للاحتجاج على الاستقبال الذي خصصته لرئيس جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان إن "الحكومة الفدرالية للصومال قررت قطع كل علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية غينيا". وأضافت أن هذا القرار اتخذ بعد استقبال رئيس أرض الصومال (صوماليلاند) موسى بيهي عبدي في كوناكري "بمراسم رئيس دولة".
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