مسؤول ايراني: توقيف ناقلة النفط يثبت عبثية مزاعم أوروبا باستمرار الاتفاق النووي

أكد رئيس مجموعة الصداقة ال​ايران​ية البريطانية في ​مجلس الشورى​ الاسلامي مصطفى كواكبيان ان "​البحرية البريطانية​ بتوقيف ناقلة ​النفط​ الايرانية في مضيق ​جبل طارق​، يثبت عبثية مزاعم ​أوروبا​ باستمرار ​الاتفاق النووي​". ولفت إلى أنه "بصفتي رئيس مجموعة الصداقة الايرانية البريطانية، فان اقدام ​بريطانيا​ على توقيف ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق ، يثبت أولا، انها قرصنة بحرية ثانيا عمل عدائي غير قانوني ضد ايران، ثالثا، دناءة بريطانيا مجددا في تبعيتها ل​اميركا​، ورابعا ، عبثية المزاعم الأوروبية في استمرار الاتفاق النووي".

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