لافروف: نتعاون وبشكل فعال مع الأمم المتحدة ضمن عملية أستانا

لفت وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ خلال الاجتماع مع المبعوث الأممي إلى ​سوريا​ غير بيدرسون إلى "اننا نتعاون وبشكل فعال مع ​الأمم المتحدة​ ضمن عملية ​أستانا​"، مشيراً إلى أن "​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​ تواصل جهودها لتحقيق سلام ثابت في سوريا"، مضيفاً "يجري العمل لعقد قمة حول سوريا بصيغة أستانا ونرحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين ​الحكومة السورية​ والمعارضة".

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