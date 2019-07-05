"رودز فور" لايف تواصِل تخريج رسل الإنقاذ في لبنان

أكّد نائب رئيس ​جمعية المصارف​ ورئيس مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني للتجارة BLC ​نديم القصار​ خلال تسليمه لشهادات برنامج " المستجيب الأول" لمجموعة من درّاجي ​قوى الأمن الداخلي​ في معهد التدريب في عرمون أنَّ المسؤولية الإجتماعية واجب يمليه علينا ما نراه من إزدياد مقلق لحوادث المرور في لبنان ومن ضحايا مدنيين يسقطون بوتيرة يومية وهم في أمسّ الحاجة للإنقاذ في ما بات يسمّى بالفترة الذهبية للإنقاذ.

واشار الى ان هذه الثقافة يجب أن تكون أولوية ومن هنا كان التزامنا منذ العام 2012 إلى جانب قوى الأمن الداخلي ورودز فور لايف من أجل تعزيز مهارات الدرّاجين ومفارز السير على كل الأراضي اللبنانية من ناحية تنظيم مسرح الحادث وتوفير الإسعافات الأولية قبل وصول الإسعاف.

من ناحيتها أكدّت رئيسة رودز فور لايف زينة القصّار قاسم أن الأحداث الدموية الأخيرة التي ادّت الى استشهاد عسكريين من قوى الأمن الداخلي و​الجيش اللبناني​ تحتّم علينا دعم كل الجهود الآيلة الى تعزيز ثقافة الإنقاذ في بلدنا. وأشارت الى ان " لبنان يعيش وسط مرحلة من عدم الاستقرار و يجب علينا ان نرسّخ برامج إنقاذ للعسكريين والمدنيين تكون مستدامة ومستمرة و تعطي فرص إنقاذ حقيقية لكل من هم بحاجة اليها في اي مكانٍ من لبنان."

Advertisements

واكدت قاسِم على اننا لَن نألو جهداً في سبيل تَعميم دورات الإنقاذ التي نعطيها لمتطوّعي الصليب الأحمَر ودرّاجي قوى الأمن الداخلي ومفارز السير، ويسعِدنا أن نطلِق قَريباً برنامَجاً إنقاذيّاً جَديداً تحتَ مسمَّى " أوقِف النّزيف" معَدّ للعامَّة من غيرأهل الإختصاص سيسهم في تنميَة مَهارات الناس في أماكِن وسيتمّ الإعلان عنه برعايَة مشترَكَة بينَ وزاَرَتي الصّحة العامَّة والدّاخليَة والبلديّات الأسبوع المقبل.

يُذكر أن رودز فور لايف وبشراكَة إستراتيجيَة مَع البنك اللبناني للتجارَة BLC أنجزت دورتين إنقاذيتين إحداها للصليب الأحمر اشتركت فيها مَراكِز سبيرز، المريجِه، قرنة شهوان، جبيل، فالوغا، كفرذبيان، جب جنّين، راشيّا، صيدا، جزّين، طرابلس البَترون، الكورَة، زغَرتا، القبيات،حَرار، صَيدا والدّامور والأخرى لدرّاجين من كافة المناطق وذلك في معهد التدريب العائد لقوى الأمن الداخلي في عرمون.