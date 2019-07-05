إدارة حصر التبغ والتنباك تضع مسودّة الخطة السنوية للإدارة

أقامت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي- وزارة المال، لقاءها السنوي السادس للملاك العالي الذي وضعت خلاله مسودّة الخطة السنوية للإدارة للسنة المقبلة، وشدّد رئيس "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي خلال اللقاء على أن هذه الخطة ستكون "مبنية على أسس علمية تراعي الوضع الاقتصادي المستجدّ".
وتم خلال اللقاء الذي أقيم على مدى يومين في مقرّ الإدارة في الحدث، توزيع الشهادات على المشاركين من "الريجي" في برنامج التطوير القيادي والإداري الذي أقيم في الجامعة الأميركية في بيروت، بهدف تعزيز المهارات القيادية للملاك العالي والمتوسط وتعميق مفاهيم الإدارة والتخطيط.
وتمّ وضع الخطة السنوية للإدارة بمساندة الخبير المتخصص المدير العام لشركة HR Works شارل صليبا،
بعد التعمق في التحديات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والخطط التشغيلية، والتفكير المشترك في خطط المديريات والوحدات للعامين 2020-2012.
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