الجسر: لماذا الافتراض ان يكون هناك مشكلة خلال زيارة باسيل الى طرابلس؟

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر الى ان هناك صفحة حرب طويت، وطرابلس اقل منطقة شاركت في هذه الحرب، واوضح ان زيارة وزير الخارجية جبران باسيل سيزور طرابلس الاحد، وتيار المستقبل ليس ضمن جدول زياراته، واكد ان طرابلس لم تقفل ابوابها ضد احد. وسأل "لماذا الافتراض ان يكون هناك مشكلة خلال زيارة باسيل الى طرابلس؟"
واعتبر الجسر في حديث تلفزيوني، ان هناك واقعاً وظرفاً اقتصادياً في البلد، ومن لا يرى الموضوع فهذه كارثة، وهمنا اليوم كيف يمكن انقاذ الموضوع، واليوم الاولية ان نقطع هذه المرحلة على الصعيد الاقتصادي، وشدد على ان تيار المستقبل لم يتنازل الا ان مصلحة الناس اولوية على اي شيء اخر. واكد ان المشروعية الشعبية لا تأتي عبر خطاب منحاز، ومن يعمل على انقاذ الوضع الاقتصادي هو من يكسب مشروعية شعبية وليس من يثير الغرائز، مؤكدا انه من المبكر الحديث عن معركة رئاسة الجمهورية.
ورأى ان ما حصل في الجبل هو نتيجة تراكمات سابقة، واوضح ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حفظ التوازنات في الجبل حتى قبل القانون النسبي لا سيما مع النائب طلال ارسلان. واكد انه خطأ كبير ايصال الناس الى الاقتتال الداخلي.
ورأى ان نقل الملفات الى المجلس العدلي ليس موضوع ارتجال او مزاج، بل هي بحاجة الى شروط، وفيما خص حادثة الجبل يجب انتظار التحقيق لمعرفة سير الامور.
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