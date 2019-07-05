الرئيس عون: ما حدث بالجبل يجب ألا يتكرر وحرية التنقل يجب أن تبقى مصانة

علق ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على أحداث الجبل، مشدداً على أن "ما حدث يجب ألا يتكرر وحرية تنقل ال​لبنان​يين في المناطق ولا سيما ممثلي الشعب يجب أن تبقى مصانة"، مؤكداً أن "المصالحة في الجبل ثابتة ولا نريد للبنان ان يصبح بلداً للكانتونات"، مشيراً إلى أن "التدابير التي اتخذت في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع ستنفّذ ومرتكبو الاحداث الاخيرة سيقدمون الى القضاء لتأخذ العدالة مجراها الطبيعي".

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