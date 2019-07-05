المحامي سليمان فرنجية: باسيل قاد العهد الى منطق الصراعات

علق مسؤول الاعلام في ​تيار "المردة​" المحامي ​​سليمان فرنجية​​ على الحادثة التي وقعت في ​قبرشمون​ الاحد الماضي، قائلا "ما حصل في الجبل هو نتيجة أفعال محددة"، مشيراً إلى أن "الدم الثقيل دفع رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية لمواجهة إراقته".

وفي حديث تلفزيوني، لفت المحامي فرنجية إلى انه "إذا استعرضنا كل مسار العهد من أوله أي من تاريخ انتخاب العماد ​ميشال عون​ ل​رئاسة الجمهورية​، نرى أن الحزب الحاكم او يده اليمنى تخلت عن المهام السياسية وواجباتها الوطنية وأنه حصل طلاق معنوي مع العهد الذي بات لا يعنيه".

وأشار إلى أن "هذا العهد هو عهد الرئيس ميشال عون الذي ورثه رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ وورث مسار هذا الرجل لكنه أخذ العهد إلى منطق الصراعات بدل الانجازات رغم ان الرئيس عون يستأهل ان يكرّم ببصمة ايجابية ويدخل السجل الذهبي في ​تاريخ لبنان​"، معتبراً أن "كل ما قام به باسيل حتى الآن أضر بالعهد وانجازاته وأحدث طلاقاً حقيقياً ومعنوياً بينه وبين العهد".