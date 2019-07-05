وصول ارسلان ووهاب الى الرملية للمشاركة في تشييع رامي سلمان

وصل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب ​طلال ارسلان​ ورئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​ الى الرملية لتقديم واجب العزاء والمشاركة في تشييع مرافق وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، رامي سلمان، الذي قتل في أحداث الجبل يوم الأحد الماضي.

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