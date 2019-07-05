طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في الطيران المدني بأن طقسا صيفيا معتادا ورطبا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئيًا مع استقرار بدرجات الحراراة، كما يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات.

كما توقع ان يكون طقس الغد غائماً جزئيًا مع ارتفاع طفيف ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل على الساحل وفي الداخل. أما الأحد فيكون غائماً جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع تشكّل ضباب محلي على المرتفعات.